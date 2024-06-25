США пригласили Грузию на саммит НАТО

Администрация Соединенных Штатов Америки пригласила Грузию принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, страну пригласили на «мероприятия для партнеров», сообщил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Да, Грузия и все партнеры будут приглашены принять участие в партнерских мероприятиях», - цитирует агентство РИА Новости слова чиновника, сказанные им на брифинге для иностранных журналистов.

При этом он добавил, что действия грузинских властей «не совместимы со стремлением» Тбилиси вступить в ЕС и НАТО, а также выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с некоторыми решениями администрации Грузии.

Речь идет о подписании закона об иноагентах, который осудили в США и пригрозили ограничениями на визы для грузинских граждан. Согласно новому закону, в стране в течение 60 дней будет создан перечень организаций, которые действуют в интересах иностранных государств.

В том числе с критикой выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который пообещал «закрыть двери» в Евросоюз для Грузии, если та продолжит нынешний политический курс.