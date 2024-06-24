Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери» в ЕС

Евросоюз закроет двери для Грузии в случае, если правительство продолжит нынешний политический курс, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Причиной этому является закон об иноагентах, который считается «русским» в оппозиционных кругах.

«Дверь членства в ЕС открыта для Тбилиси, но если правительство продолжит идти по тому же пути, то эта дверь будет закрыта и грузинский народ будет расплачиваться за последствия», - процитировало его издание Interpressnews.

Боррель уточнил, что речь идет не только об ограничениях перспективы членства в Евросоюзе, но и возможной отмене статуса кандидата на вступление в союз. Глава европейской дипломатии намерен анонсировать на заседании глав МИД стран ЕС в Люксембурге план-противодействие вектору грузинского правительства. В качестве возможных «санкций» может выступить прекращение финансирования и политических контактов на высоком уровне.

Напомним, что 28 мая грузинский парламент преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Закон вступил в силу 3 июня. Целью закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне.

В свою очередь Госдеп США осудил решение парламента Грузии преодолеть наложенное на закон об иностранных агентах президентское вето и пригрозил последствиями.