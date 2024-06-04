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США заявили о намерении оперативного введения санкций против Грузии

Мэтью Миллер отметил, что США обеспокоены отклонением Грузии от пути демократии.
Мария Зайцева 2024-06-04 02:00:49
© Фото: Артур Габдрахманов Sputnik РИА Новости

США немедленно введут ограничения на визы в отношении Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Миллер отметил, что Вашингтон ясно дал понять Тбилиси, что «без колебаний» введет санкции.

Представитель государственного департамента отметил обеспокоенность Штатов из-за отклонения Грузии от демократического пути и угрозы гражданскому обществу страны.

Миллер добавил, что США уже пересматривают американо-грузинские отношения и собираются рассмотреть ответ на действия грузинского правительства.

Ранее политолог Игорь Гвритишвили рассказал «Звезде» о судьбе Грузии в Евросоюзе после принятия закона об иноагентах.

#в стране и мире #сша #Грузия #санкции #иноагенты #Мэтью Миллер
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