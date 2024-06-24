Первый из отравившихся салатом лобио умер в Костроме

В Костроме умер 21-летний местный житель, заболевший ботулизмом после употребления некачественной готовой еды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Костромской области.

Молодой человек не сразу обратился к врачам, после того как почувствовал недомогание. Он находился в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, и медики не смогли его спасти.

Житель Костромы отравился во время поездки в Нижний Новгород с 12 по 15 июня. Там у родственников он ел готовый салат лобио из доставки. Он почувствовал себя плохо еще там, но обратился за медпомощью только по возвращении в Кострому.

Молодого человека госпитализировали в областную больницу с жалобами на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации. Врачи ввели ему специальную антитоксическую сыворотке.

На прошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в результате массового заболевания ботулизмом в больницах находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. Пострадали люди в Москве, Нижегородской области и Казани, которые заказывали салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорта».