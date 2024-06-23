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В Дербенте сгорели синагога и церковь после нападения боевиков

В МВД по Дагестану отметили, что перестрелка возобновилась.
Игнат Далакян 2024-06-23 20:56:33
© Фото: @derbentmoy, Telegram

В Дербенте сгорели синагога и церковь после нападения боевиков. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.

«В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась», - цитирует Интерфакс сообщение ведомства.

Напомним, неизвестные совершили вооруженное нападение на синагогу и церковь в Дербенте. В МВД по республике сообщили что это произошло около 18 часов. Затем преступники скрылись на легковом автомобиле белого цвета.

Примерно в это же время перестрелка началась и в Махачкале. Боевики расстреляли пост ДПС. Глава Дагестана сообщил о создании оперштаба и призвал жителей республики сохранять спокойствие. Позже был объявлен режим контртеррористической операции в Дагестане.

#в стране и мире #Дагестан #церковь #Дербент #синагога
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