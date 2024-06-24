В Москву доставили пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

Ил-76 МЧС доставил в Москву 22 человека, в том числе 12 детей, пострадавших при украинском ударе по Севастополю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спецборт МЧС России совершил посадку в подмосковном аэропорту “Жуковский”», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Самолет оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Двое из детей находятся на аппаратах ИВЛ.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в столице раненых направят в ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и другие. Детей с самыми сложными диагнозами - в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее сообщалось о том, что двое детей, пострадавших при атаке, остаются в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации. Семьям пострадавших оказывается вся необходимая помощь.

Украинская атака на пляж в Севастополе, на котором было много отдыхающих, была осуществлена накануне днем с применением ракет ATACMS американского производства. В Пентагоне отказались комментировать случившееся.

В результате обстрела погибли четыре человека, еще 151 получил ранения.