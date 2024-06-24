МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москву доставили пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

На борту перевозили 22 человека, в том числе 12 детей, двое из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 20:31:29
© Фото: Минздрав РФ

Ил-76 МЧС доставил в Москву 22 человека, в том числе 12 детей, пострадавших при украинском ударе по Севастополю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спецборт МЧС России совершил посадку в подмосковном аэропорту “Жуковский”», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Самолет оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Двое из детей находятся на аппаратах ИВЛ.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в столице раненых направят в ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и другие. Детей с самыми сложными диагнозами - в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее сообщалось о том, что двое детей, пострадавших при атаке, остаются в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации. Семьям пострадавших оказывается вся необходимая помощь.

Украинская атака на пляж в Севастополе, на котором было много отдыхающих, была осуществлена накануне днем с применением ракет ATACMS американского производства. В Пентагоне отказались комментировать случившееся.

В результате обстрела погибли четыре человека, еще 151 получил ранения.

#Севастополь #раненые #МЧС России #СПЕЦБОРТ МЧС #ракеты ATACMS #атака всу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 