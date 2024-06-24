Оператор пляжа в Севастополе рассказала, как спасали раненых

Оператор пляжа Учкуевка рассказала «Звезде», как сотрудники помогали раненым после удара ВСУ в воскресенье, 23 июня. Над пляжем раздалось два хлопка. Как летели поражающие элементы - она не видела, но услышала крик. Раненых было очень много, их выносили, перевязывали, мыли и поили, рассказала Людмила Кузнецова.

«Все наши ребята работали в поте лица. Вечером когда все это закончилось, они все белые были от напряжения», - рассказала она.

По словам оператора пляжа, было страшно и тяжело, но помогали раненым и предприниматели, и сотрудники пляжей, и другие люди.

«Сначала паника, конечно, потом буквально за несколько минут все взяли себя в руки и начали делать то, что нужно делать. Мы выносили с песка всех людей, вызвали скорые», - рассказала Людмила Кузнецова.

Севастопольцев нельзя запугать, и, как только военные дадут команду, пляж сразу же откроют, сказала оператор пляжа.

За медпомощью после удара ВСУ ракетами ATACMS обратились 153 человека. Сейчас в больницах находятся 79 раненых. Сегодня 22 пострадавших спецбортом МЧС России отправили на лечение в Москву. Среди них 12 детей.

В результате атаки погибло четыре человека, в том числе двое детей.