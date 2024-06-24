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СК установил личности боевиков, совершивших теракт в Дагестане

По последним данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.
Ирина Егорова 2024-06-24 11:20:46
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале продолжается. Следователям удалось установить личности пяти ликвидированных боевиков, причастных к совершению преступления. Трое погибших боевиков являются сыновьями и племянником главы района республики Магомеда Омарова. Их опознали.

«Преступные действия злоумышленников квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), ч. 4 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия"), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ ("Хищение огнестрельного оружия")», - сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи установили, что 23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте. Кроме того, соучастниками были обстреляны сотрудники правоохранительных органов. Погибли 15 полицейских, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник.

На данный момент устанавливаются иные лица, причастные к совершению противоправных действий, сказано в сообщении ведомства. Как сообщил ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов, следственные мероприятия в регионе будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек». 

После вооруженного нападения в Дагестане объявлен трехдневный траур. Владимир Путин получил соболезнования от нескольких иностранных лидеров в связи с терактом в республике.

#в стране и мире #боевики #Дагестан #Махачкала #СК РФ #Дербент #личности
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