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В селе Сергокала в Дагестане неизвестные открыли огонь по полиции

Силовики отправлены на место произошедшего.
Мария Зайцева 2024-06-23 22:11:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В центре села Сергокала в Дагестане боевики на площади обстреляли автомобиль с полицейскими. Об этом сообщает МВД по республике в официальном телеграм-канале.

Сообщается, что один сотрудник полиции получил ранение. На место выехали сотрудники силовых структур.

«Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация предварительная.

Ранее в Дагестане в результате нападения боевиков погибли шесть полицейских. 12 сотрудников пострадали, проводится задержание боевиков.

#в стране и мире #стрельба #боевики #Дагестан #полиция #село
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