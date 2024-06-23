В Дербенте завершилась активная фаза КТО

В Дербент завершилась активная фаза контртеррористической операции. Об этом в воскресенье вечером заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Также сообщается, что ликвидированы двое боевиков.

«В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена», - заявили в НАК.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовных дел по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали полицейские и гражданские лица. В данный момент устанавливаются все лица, причастные к терактам.

Сейчас в Дагестане действует режим контртеррористической операции. В столице республики силовики перекрыли все выезды из города.