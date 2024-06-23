Четырех боевиков в Махачкале ликвидировали

В Махачкале специалисты правоохранительных органов на данный момент ликвидировали четырех боевиков. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан в официальном телеграм-канале.
«В Махачкале правоохранителями ликвидированы 4 боевика», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно о шести погибших полицейских в Дагестане в результате нападения боевиков. 12 сотрудников пострадали.
В республике введен правовой режим контртеррористической операции, как сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
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