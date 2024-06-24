Меликов: разыскные действия проведут до выявления всех «спящих ячеек»

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что оперативно-разыскные и следственные мероприятия в регионе будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек». Об этом он заявил в своем видеообращении к населению после совершенного террористического акта.

Также он отметил, что за подготовкой «спящих ячеек» стоят злоумышленники из-за рубежа.

На данный момент активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкалы завершена, дополнил Меликов.

Напомним, вечером 23 июня террористы напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В ходе перестрелки погибли 15 полицейских и несколько гражданских, еще 25 пострадали. Шесть террористов были ликвидированы. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.