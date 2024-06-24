МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Меликов: разыскные действия проведут до выявления всех «спящих ячеек»

Он отметил, что их подготовкой занимались злоумышленники за пределами Российской Федерации.
Ирина Егорова 2024-06-24 06:39:20
© Фото: melikov05, Telegram © Видео: melikov05, Telegram

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что оперативно-разыскные и следственные мероприятия в регионе будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек». Об этом он заявил в своем видеообращении к населению после совершенного террористического акта.

Также он отметил, что за подготовкой «спящих ячеек» стоят злоумышленники из-за рубежа.

На данный момент активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкалы завершена, дополнил Меликов. 

Напомним, вечером 23 июня террористы напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В ходе перестрелки погибли 15 полицейских и несколько гражданских, еще 25 пострадали. Шесть террористов были ликвидированы. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

#Теракт #Дагестан #Розыск #перестрелка #злоумышленники #Меликов #ячейки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 