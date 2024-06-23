СК возбудил дела о терроризме после нападений в Махачкале и Дербенте

Следственный комитет России возбудил уголовные дело по статье «террористический акт» после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте.

В сообщении ведомства говорится, что в результате происшествия погибли и пострадали полицейские и гражданские лица.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и причастные к терактам лица. Их действиям дадут правовую оценку, отметили в СК РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о создании оперативного штабы после случаев стрельбы в Дербенте и Махачкале. Он также призвал жителей республики сохранять спокойствие.