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СК возбудил дела о терроризме после нападений в Махачкале и Дербенте

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
Игнат Далакян 2024-06-23 20:11:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовные дело по статье «террористический акт» после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте.

В сообщении ведомства говорится, что в результате происшествия погибли и пострадали полицейские и гражданские лица.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и причастные к терактам лица. Их действиям дадут правовую оценку, отметили в СК РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о создании оперативного штабы после случаев стрельбы в Дербенте и Махачкале. Он также призвал жителей республики сохранять спокойствие.

#в стране и мире #стрельба #Дагестан #нападение #Уголовное дело #Следственный комитет России
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