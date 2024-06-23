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ВС США уничтожили три надводных беспилотника хуситов в Красном море

Американские военные уничтожили три надводных беспилотника йеменского движения «Ансар Алла» в Красном море.
Марина Крижановская 2024-06-23 02:57:05
© Фото: Manuel Navarro, dpa, Global Look Press

Американские вооруженные силы сообщили об уничтожении в Красном море трех надводных беспилотников йеменских повстанцев-шиитов движения «Ансар Алла». результатами прошедших суток поделилось Центральное командование ВС США (USCENTCOM).

«За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили три поддерживаемых Ираном беспилотных надводных судна (USV) хуситов в Красном море», - цитирует телеканал RT.

Кроме этого, американцы выявили со стороны Йемена в направлении  Аденского залива пуск пуск трех баллистических ракет. При этом, добавили в USCENTCOM, пострадавших или значительного ущерба зафиксировано не было - ни на судах США или коалиции, или на торговых судах.

Также в армии США прокомментировали недавние заявления о якобы успешной атаке йеменских мятежников на авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), заявив, что они «категорически ложны». Одно из заявлений было 31 мая.

Второго июня говорилось об очередном ракетном ударе по знаменитому авианосцу. Затем 22 июня сообщалось, что авианосец США Dwight Eisenhower подвергся нападению баллистических и крылатых ракет.

#в стране и мире #Йемен #вс сша #Хуситы #красное море #морские беспилотники
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