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Хуситы атаковали авианосец США USS Dwighr Eisenhower в Красном море

Удар по американскому авианосцу в Красном море наносился крылатыми и баллистическими ракетами, сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах».
Ян Брацкий 2024-05-31 16:42:36
© Фото: US Navyvia, Globallookpress.com

Йеменские хуситы объявили о нанесении ракетного удара по американскому авианосцу USS Dwighr Eisenhower в Красном море. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец... Удар наносился с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет, которые достигли своей цели», - заявил он.

Сариа подчеркнул, что хуситы атаковали американский авианосец в ответ на американо-британскую агрессию, пишет «360»

В свою очередь силы коалиции нанесли ряд ударов по позициям мятежников в различных районах Йемена. Сообщается о поражении места дислокации беспилотников и ракет.

Военный представитель Яхья Сариа заявил, что в результате атаки США и Великобритании погибли 16 человек, более 40 получили различные ранения. Среди жертв много мирных жителей и ополченцев.

Ситуация в Красном море обострилась после начала операции Израиля в секторе Газа. Представители движения «Ансар Аллах» заявили, что будут обстреливать территорию Израиля и атаковать принадлежащие стране суда в Красном море. В ответ на эти действия США и Великобритания объявили о формировании международной коалиции по защите судоходства.

#авианосец #сша #Йемен #Хуситы #красное море #USS Dwighr Eisenhower
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