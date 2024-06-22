Хуситы нанесли ракетный удар по авианосцу США Dwight Eisenhower

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом сообщает военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сообщается, что вооруженные силы провели операцию, во время которой авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. По их словам, операция успешно достигла своих целей.

Отмечается, что атака была совершена в связи с «нарушением решения о запрете захода в порты оккупированной Палестины». В вооруженных силах заявили, что военные операции продолжатся, «пока агрессия не прекратится и блокада Газы не будет снята».

Ранее у побережья Йемена неизвестные атаковали коммерческое судно.