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Хуситы нанесли ракетный удар по авианосцу США Dwight Eisenhower

Американский авианосец Dwight Eisenhower атаковали с помощью баллистических и крылатых ракет.
Мария Зайцева 2024-06-22 19:34:16
© Фото: US Navy via Globallookpress.com

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом сообщает военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сообщается, что вооруженные силы провели операцию, во время которой авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. По их словам, операция успешно достигла своих целей.

Отмечается, что атака была совершена в связи с «нарушением решения о запрете захода в порты оккупированной Палестины». В вооруженных силах заявили, что военные операции продолжатся, «пока агрессия не прекратится и блокада Газы не будет снята».

Ранее у побережья Йемена неизвестные атаковали коммерческое судно.

#в стране и мире #авианосец #сша #Йемен #Хуситы #USS Dwight Eisenhower
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