МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Йеменские хуситы атаковали авианосец и эсминец ВМС США

Движение «Ансар Аллах» нанесло удар ракетами и беспилотными летательными аппаратами.
Сергей Лебедев 2024-06-02 00:50:39
© Фото: Petty Officer 2nd Class Mo Bourd, Keystone Press Agency, Globallookpress

Йеменские хуситы сообщили об очередном ракетном ударе по американскому авианосцу USS Dwight Eisenhower. О проведенной операции в Красном море сегодня сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Также, по его словам, был атакован эсминец Военно-морских сил США. Удар по нему нанесли несколькими дронами.

«Удары были точными и прямыми», - отметил в своем Telegram-канале Яхья Сариа.

Напомним, ранее йеменские хуситы уже сообщали об атаке авианосца USS Dwight Eisenhower. Удар наносился с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет.

#авианосец #сша #Йемен #Хуситы #атака #красное море #USS Dwight Eisenhower
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 