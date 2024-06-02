Йеменские хуситы атаковали авианосец и эсминец ВМС США

Йеменские хуситы сообщили об очередном ракетном ударе по американскому авианосцу USS Dwight Eisenhower. О проведенной операции в Красном море сегодня сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Также, по его словам, был атакован эсминец Военно-морских сил США. Удар по нему нанесли несколькими дронами.

«Удары были точными и прямыми», - отметил в своем Telegram-канале Яхья Сариа.

Напомним, ранее йеменские хуситы уже сообщали об атаке авианосца USS Dwight Eisenhower. Удар наносился с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет.