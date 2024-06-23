В Минздраве сообщили о 124 пострадавших из-за удара ВСУ по Севастополю

Из-за ракетного удара украинских боевиков по Севастополю пострадали 124 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», - цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он отметил, что сейчас проводится эвакуация раненых в медучреждения Севастополя. По его словам, на месте происшествия работают более 20 бригад скорой помощи.

Врачей из других регионов России направили на помощь пострадавшим из-за удара украинских боевиков.

Напомним, сегодня в полдень ВСУ ударили по Севастополю. В результате обстрела три человека погибли, более ста оказались ранены. Украинские боевики применили ракеты ATACMS американского производства, отметили в МО РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ритуальным преступлением удар ВСУ.