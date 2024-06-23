МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минздраве сообщили о 124 пострадавших из-за удара ВСУ по Севастополю

Врачи из других регионов России направлены для помощи пострадавшим при обстреле города.
Игнат Далакян 2024-06-23 15:59:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Из-за ракетного удара украинских боевиков по Севастополю пострадали 124 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», - цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он отметил, что сейчас проводится эвакуация раненых в медучреждения Севастополя. По его словам, на месте происшествия работают более 20 бригад скорой помощи.

Врачей из других регионов России направили на помощь пострадавшим из-за удара украинских боевиков.

Напомним, сегодня в полдень ВСУ ударили по Севастополю. В результате обстрела три человека погибли, более ста оказались ранены. Украинские боевики применили ракеты ATACMS американского производства, отметили в МО РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ритуальным преступлением удар ВСУ.

#Севастополь #ВСУ #минздрав #Обстрел #пострадавшие #эвакуация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 