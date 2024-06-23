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Пять детей находятся в тяжелом состоянии после обстрела Севастополя

Всего в больницах находится 27 детей.
Мария Зайцева 2024-06-23 16:03:06
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Пять детей, которые пострадали в Севастополе при обстреле ВСУ, находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах остаются 27 раненых несовершеннолетних. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем официальном телеграм-канале.

«Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии - за их жизнь борются врачи. Молимся», - сообщила омбудсмен.

В Министерстве здравоохранения России сообщили о 124 пострадавших в результате украинского обстрела по Севастополю.

Минобороны РФ заявило, что киевский режим в совершил террористическую атаку по мирным жителям Севастополя с использованием ракет ATACMS американского производства, снаряженных кассетными боевыми частями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на Севастополь. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к теракту.

#дети #Севастополь #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #детский омбудсмен
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