СК РФ возбудил дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в ГСУ СК России.

Уточняется, что заведено дело по статье о террористическом акте. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также причастных к теракту лиц. В Telegram-канале ведомства сообщили, что их действиям будет дана правовая оценка.

Украинские боевики ударили по пляжу Севастополя, где отдыхали мирные жители, в полдень. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства. В результате обстрела погибли три человека, более ста получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар киевского режима по Севастополю ритуальным преступлением.