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СК РФ возбудил дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.
Игнат Далакян 2024-06-23 15:55:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в ГСУ СК России.

Уточняется, что заведено дело по статье о террористическом акте. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также причастных к теракту лиц. В Telegram-канале ведомства сообщили, что их действиям будет дана правовая оценка.

Украинские боевики ударили по пляжу Севастополя, где отдыхали мирные жители, в полдень. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства. В результате обстрела погибли три человека, более ста получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар киевского режима по Севастополю ритуальным преступлением.

#в стране и мире #Теракт #Следственный комитет #Уголовное дело
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