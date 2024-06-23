Число погибших при ударе ракет по Севастополю увеличилось до трех

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Количество пострадавших увеличилось до ста человек. В городе мобилизована вся система здравоохранения. Губернатор выехал к пострадавшим в больницу. На место происшествия выехал прокурор Севастополя.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море... Мы обязательно поможем семьям погибших», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что киевский режим использовал при террористической атаке ракеты ATACMS американского производства. Четыре ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО, еще одна была отклонена с курса, а ее боевая часть разорвалась в воздухе.