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Число погибших при ударе ракет по Севастополю увеличилось до трех

Количество пострадавших увеличилось до ста человек, заявил Михаил Развожаев.
Алексей Курильченко 2024-06-23 14:41:21
© Фото: Василий Батанов, РИА Новости

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Количество пострадавших увеличилось до ста человек. В городе мобилизована вся система здравоохранения. Губернатор выехал к пострадавшим в больницу. На место происшествия выехал прокурор Севастополя.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море... Мы обязательно поможем семьям погибших», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что киевский режим использовал при террористической атаке ракеты ATACMS американского производства. Четыре ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО, еще одна была отклонена с курса, а ее боевая часть разорвалась в воздухе.

#в стране и мире #Севастополь #Трагедия #Михаил Развожаев #ракетная атака
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