Число раненых в Севастополе возросло до 100 человек

Количество раненых в результате обстрела ВСУ в Севастополе возросло почти до 100 человек, об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что вся система здравоохранения мобилизована, врачи, а также медицинский персонал находятся на рабочих местах. По его словам, операционные развернуты, а пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Развожаев заявил, что Украина «нанесла удар исподтишка» во время праздника Троицы: некоторые мирные жители в это время возвращались из храма, другие поехали с детьми на отдых к морю.

«Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления», - пожелал губернатор города.

Он сообщил, что направился к пострадавшим в больницу. По его словам, на месте происшествия на северном берегу Севастопольской бухты находится городской прокурор Андрей Шевцов.

Михаил Развожаев также заявил, что число погибших при ударе ракет по Севастополю увеличилось до трех человек.