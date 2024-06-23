Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ритуальным преступлением удар украинских боевиков по Севастополю. Дипломат заявила, что день Святой Троицы был выбран не случайно.

«Я абсолютно уверена, что даты для подобных, хотя они стали регулярными, для подобных террористических актов, со стороны Зеленского, но дата для такого удара была тоже выбрана не случайно», - сказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, внутри сущности киевского режима стоит глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, русской и российской культурой. Захарова добавила, что это относится и к православию и христианству в целом.

«Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», - заявила Захарова.

Она также завяла, что Российская Федерация будет добиваться реакции международных организаций на гибель гражданского населения. Однако они ангажированы западными странами, добавила она.

ВСУ в полдень ударили по мирным жителям Севастополя, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что боевики применили ракеты ATACMS американского производства. Число погибших в результате террористического акта возросло до трех человек, количество пострадавших возросло до ста, сообщили власти региона.