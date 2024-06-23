Московский зоопарк опубликовал видео с новорожденными капибарами

Два детеныша капибар родились в Московском зоопарке. Об этом сообщила Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

«Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки? Тот кто угадает даст им имена» - подписала пост Акулова.

Ранее в Московском зоопарке впервые в истории родился детеныш большой панды. За имя новорожденной панды проголосовали более 100 тысяч москвичей, ее назвали Катюшей. Зоопарк опубликовал видео, как панда делает кувырки. В марте 2024 года Катюшу впервые показали посетителям зоопарка, на тот момент детенышу исполнилось 6 месяцев.