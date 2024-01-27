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Панда Катюша из Московского зоопарка научилась делать кувырки

Пользователи интернета в комментариях под видео уже ласково назвали малышку-панду «пушистым кабачком» и «милым колобочком».
Елизавета Кондрикова 2024-01-27 22:50:01
© Фото: svetlanaakulova1, Telegram © Видео: svetlanaakulova1, Telegram

Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка научилась новому спортивному элементу - делать кувырок. Об этом рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своих социальных сетях, где также поделилась видео.

«Катюша отрабатывает кувырок», - подписала Акулова видео с тренировкой Катюши в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как пятнистая мишка неуклюже прижимает голову к полу, наклоняется вперед и перекатывается на спину. У малышки получается не сразу, но по итогу она все-таки приземляется с головы на спину. При этом «стартовала» панда не с ровной поверхности - задние лапы животного находились в поилке с водой.

Как передает «360», комментаторы под записью ласково назвали Катюшу «пушистым кабачком» и «милым колобочком». Равнодушным малышка-панда точно никого не оставила и каждый день показывает что-то новое. 

Перед этим директор зоопарка также показала, как детеныш панд Жуи и Диндин спит на лесенках из бревен - точно так же, как и ее мама.

Панда Катюша совсем недавно, всего полторы недели назад, начала выбираться в большой вольер. Детеныш нетвердо стоял на ногах, постоянно падал с лесенки, но мама Диндин терпеливо продолжала учить ее идти к цели несмотря ни на что.

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