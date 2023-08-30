В Московском зоопарке впервые в истории родился детеныш большой панды

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Впервые в истории России в Московском зоопарке у больших панд Жуи и Диндин родился малыш.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что пол новорожденной панды пока неизвестен.

Напомним, Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году - в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ранее в Московском зоопарке выходили израненного белого медведя. Мишка Диксон при помощи столичных зоологов восстановился и прибавил в весе.