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Посетители Московского зоопарка впервые смогли увидеть панду Катюшу

Накануне о том, что москвичи и гости столицы смогут увидеть малышку уже 8 марта, сообщил мэр Сергей Собянин.
Анна Назайкина 2024-03-08 11:10:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Маленькую панду Катюшу из Московского зоопарка впервые смогли увидеть посетители, передает корреспондент «Звезды» с места. Малышка вышла в большой вольер в павильоне «Фауна Китая».

Малышка в свой первый день с посетителям решила особо не показывать мордочку - этим утром она спала вместе с мамой Диндин, которая периодически поворачивалась к людям, мерно пожевывая бамбук.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале радостную новость для любителей панды, которые уже более полугода наблюдают за тем, как она растет и развивается, - Катюша наконец набралась смелости и вышла в большой вольер. До этого она вместе с мамой находилась в недоступном для глаз посторонних помещении.

Панда в Московском зоопарке появилась на свет в конце августа прошлого года. Следует отметить, что это первый случай в России, когда на свет появился детеныш большой панды.

#катюша #Москва #наш эксклюзив #московский зоопарк #панда #посетители #Диндин
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