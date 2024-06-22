В Энергодаре возобновили энергоснабжение после удара ВСУ по подстанции

В городе Энергодар в Запорожской области восстановили энергоснабжение на подстанции «Радуга», которая ранее подверглась атаке ВСУ. Об этом сообщает глава города Эдуард Сеновоз в своем официальном телеграм-канале.

Сеновоз отметил, что ремонтные работы на трансформаторе окончены.

В пятницу ВСУ нанесли удар по последней работающей подстанции ЗАЭС в городе, которая снабжала его электричеством после того, как 19 июня в результате украинской атаки была разрушена подстанция «Луч».

В МАГАТЭ заявили, что ущерб, который был нанесен со стороны ВСУ подстанции «Луч», сказался на ядерной безопасности.

На Запорожской АЭС сообщали, что атака ВСУ привела к изменению в работе инфраструктурных объектов и создала угрозу жизнеобеспечения города.