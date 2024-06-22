Атака ВСУ на ЗАЭС нарушила работу инфраструктуры станции

На Запорожской АЭС произошло изменение в работе инфраструктурных объектов после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале канале ЗАЭС.

«Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города», - указано в сообщении.

В результате атаки на Запорожской АЭС нарушилась работа в транспортном цехе, типографии и УПТК, которые остались без электроснабжения. Пресс-служба уточнила, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинская атака 19 июня на подстанцию «Луч» в Энергодаре повлияла на ядерную безопасность. Он уточнил, что атака оказала прямое воздействие на проживающий на территории станции персонал.