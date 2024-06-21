МАГАТЭ: атака ВСУ на подстанцию «Луч» повлияла на ядерную безопасность

Ущерб, который был нанесен со стороны ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре, сказался на ядерной безопасности. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, атака БПЛА оказала прямое воздействие на персонал станции, который проживает на территории Энергодара. В связи с этим, повреждения отразились и на ядерной безопасности.

Гросси отметил необходимость защиты энергетической инфраструктуры.

19 июня стало известно, что Энергодар остался без электроэнергии в результате украинского обстрела подстанции, как заявила администрация города. Там находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе.

Ранее стало известно, что в проекте коммюнике швейцарской конференции в Бюргенштоке по Украине обозначен тезис о контроле Киева над Запорожской АЭС.