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МАГАТЭ: атака ВСУ на подстанцию «Луч» повлияла на ядерную безопасность

Повреждения подстанции воздействовали на персонал станции.
Мария Зайцева 2024-06-21 19:43:02
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty Global Look Press

Ущерб, который был нанесен со стороны ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре, сказался на ядерной безопасности. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, атака БПЛА оказала прямое воздействие на персонал станции, который проживает на территории Энергодара. В связи с этим, повреждения отразились и на ядерной безопасности.

Гросси отметил необходимость защиты энергетической инфраструктуры.

19 июня стало известно, что Энергодар остался без электроэнергии в результате украинского обстрела подстанции, как заявила администрация города. Там находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе.

Ранее стало известно, что в проекте коммюнике швейцарской конференции в Бюргенштоке по Украине обозначен тезис о контроле Киева над Запорожской АЭС.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #МАГАТЭ #Обстрел #энергодар #подстанция
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