ВСУ атаковали последнюю работающую подстанцию в Энергодаре

Украина совершила очередную атаку по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает глава города Эдуард Сеновоз в своем официцальном телеграм-канале.

Сеновоз заявил, что в результате атаки дрона была частично повреждена вторая городская подстанция. Он подчеркнул, что «Радуга» — единственная подстанция, которая снабжает город электричеством после того как 19 июня была разрушена подстанция «Луч».

Глава города отметил, что пострадавших нет, основная часть города осталась без света и воды. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.

Ранее в МАГАТЭ признали, что ущерб, который был нанесен со стороны ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре, сказался на ядерной безопасности.