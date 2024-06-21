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ВСУ атаковали последнюю работающую подстанцию в Энергодаре

После разрушения подстанции «Луч» снабжает Энергодар только «Радуга».
Мария Зайцева 2024-06-21 21:55:23
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Украина совершила очередную атаку по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает глава города Эдуард Сеновоз в своем официцальном телеграм-канале.

Сеновоз заявил, что в результате атаки дрона была частично повреждена вторая городская подстанция. Он подчеркнул, что «Радуга» — единственная подстанция, которая снабжает город электричеством после того как 19 июня была разрушена подстанция «Луч».

Глава города отметил, что пострадавших нет, основная часть города осталась без света и воды. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.

Ранее в МАГАТЭ признали, что ущерб, который был нанесен со стороны ВСУ подстанции «Луч» в Энергодаре, сказался на ядерной безопасности.

#в стране и мире #дрон #ВСУ #атака #энергодар #заэс
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