МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РФ прошла минута молчания в День памяти и скорби

В Москве в этот момент Владимир Путин и Андрей Белоусов возложили цветы к Могиле неизвестного солдата.
Алексей Курильченко 2024-06-22 12:16:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

По всей территории России в 12:15 по московскому времени прошла минута молчания в День памяти и скорби. Именно в эти минуты в 1941 году советские граждане услышали по радио сообщение о нападении нацистской Германии.

На территории Главного храма ВС РФ в минуте молчания приняли участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, военнослужащие центральных органов военного управления и московского территориального гарнизона, члены общественных и ветеранских организаций, представители молодежных организаций Московской области, в том числе движения «Юнармия». По завершению стука часов оркестр исполнил гимн Российской Федерации и песни военных лет.

В этот момент в Москве президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о погибших воинах. В торжественной церемонии приняли участие ветераны ВОВ, представители военного командования и герои специальной военной операции.

Ранее в России и  во всем мире прошли акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны». Люди выкладывали свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войне. Так, в Главном храме ВС РФ военнослужащие со свечами в руках выстроились в число 1418 - именно столько дней длилась война.

#день памяти и скорби #Великая Отечественная война #минута молчания #22 июня 1941
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 