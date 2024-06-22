В РФ прошла минута молчания в День памяти и скорби

По всей территории России в 12:15 по московскому времени прошла минута молчания в День памяти и скорби. Именно в эти минуты в 1941 году советские граждане услышали по радио сообщение о нападении нацистской Германии.

На территории Главного храма ВС РФ в минуте молчания приняли участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, военнослужащие центральных органов военного управления и московского территориального гарнизона, члены общественных и ветеранских организаций, представители молодежных организаций Московской области, в том числе движения «Юнармия». По завершению стука часов оркестр исполнил гимн Российской Федерации и песни военных лет.

В этот момент в Москве президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о погибших воинах. В торжественной церемонии приняли участие ветераны ВОВ, представители военного командования и герои специальной военной операции.

Ранее в России и во всем мире прошли акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны». Люди выкладывали свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войне. Так, в Главном храме ВС РФ военнослужащие со свечами в руках выстроились в число 1418 - именно столько дней длилась война.