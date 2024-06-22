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Акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны» прошли в 50 странах мира

Свыше миллиона человек по всему миру приняли участие в памятных мероприятиях.
Глеб Владовский 2024-06-22 11:31:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Акции «Свеча Памяти» «Огненные картины войны» прошли в РФ и 50 странах мира.

Свечи памяти зажглись во многих регионах России. Так, на Кузбассе жители региона сформировали Орден Отечественной войны, а в Запорожской области возле мемориала Братское кладбище появилась фигура танка.

Зажглись огни и в за рубежом. Так, в Таджикистане в городе Турсунзаде «Волонтёры Победы» выложили из свечей надпись: «Таджикистан помнит».

Также сообщается, что акция прошла в Австралии, Турции, Тунисе, ЮАР, Германии, Индии, Египте, Израиле, Молдове и других зарубежных странах.

Напомним, что у Мамаева кургана прошла патриотическая акция «Завтра была война». В свою очередь москвичи возложили цветы у Могилы неизвестного солдата. 

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© ТРК «Звезда»
#в стране и мире #Огненные картины войны #свечи памяти
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