Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о погибших воинах. В мероприятии также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В 12.15 мск по всей стране объявили минуту молчания - именно в это время в 1941 году граждане СССР услышали по радио сообщение о нападении нацистской Германии.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также участники СВО.

Напомним, что в День памяти и скорби в России и еще 50 странах мира прошли акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны». Также в новых регионах РФ прошли памятные мероприятия.