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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В торжественной церемонии приняли участие ветераны ВОВ, а также участники СВО.
Глеб Владовский 2024-06-22 12:12:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Кремль

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о погибших воинах. В мероприятии также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В 12.15 мск по всей стране объявили минуту молчания - именно в это время в 1941 году граждане СССР услышали по радио сообщение о нападении нацистской Германии. 

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также участники СВО.

Напомним, что в День памяти и скорби в России и еще 50 странах мира прошли акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны». Также в новых регионах РФ прошли памятные мероприятия.

#ВОВ #день памяти и скорби #Владимир Путин #возложение цветов #могила неизвестного солдата
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