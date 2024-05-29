В Белом доме не стали называть членов делегации США на саммите «мира»

Белый дом пока готов не готов объявить представителя планируемой делегации от США на так называемом «саммите мира» в Швейцарии. Однако, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, это не ставит под сомнение приверженность США Украине.

«Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину», - сказал он журналистам.

Администрация США вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном активно продвигают «формулу мира», предложенную Зеленским и работают с другими странами над ее реализацией, уточнил Кирби.

Напомним, мероприятие состоится 15-16 июня в Швейцарии, недалеко от города Люцерн. На конференции ожидается присутствие делегаций из 160 стран. России среди них нет. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала мероприятие «надуваловом». По мнению обозревателя Sky News Джона Спаркса, лидеры США и Китая также проигнорируют это собрание. В качестве наблюдается выступит ООН.