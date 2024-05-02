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В Кремле заявили, что переговоры по Украине без России бессмысленны

По словам Дмитрия Пескова, конференция в Швейцарии не нацелена на результат.
Сергей Лебедев 2024-05-02 13:08:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя мирную конференцию, которая должна пройти в Швейцарии.

«О какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что мирную конференцию по Украине проведут в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, саммит может стать продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые не имеют эффективности. Россия не планирует принимать участие в мероприятии.

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис признал, что без участия России невозможно добиться каких-либо мирных решений по Украине.

#Россия #Украина #Саммит #переговоры #конференция #Швейцария
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