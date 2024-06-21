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Путин: Россия будет работать над высокотехнологичной военной техникой

Также Владимир Путин отметил, что РФ продолжит совершенствование своей ядерной триады.
Алексей Курильченко 2024-06-21 15:31:49
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники. В ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений российский лидер отметил, что на боевое дежурство будут поставлены уникальные образцы российского вооружения, доказавшие свои выдающиеся качества.

«В наших планах - дальнейшее развитие ядерной триады, как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал и повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск. Ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих - новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики», - заявил Путин.

Напомним, что в Кремле 21 июня проходит встреча российского руководства с выпускниками военных вузов. В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. В своей речи глава оборонного ведомства заявил, что российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

 

 

 

 

#армия #вооружение #выпускники #Кремль #Владимир Путин #военные вузы
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