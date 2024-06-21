Путин заявил, что в планах России дальнейшее развитие ядерной триады

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит дальнейшее развитие своей ядерной триады. Глава государства выступил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранение баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что на боевое дежурство будут поставлены новейшие комплексы с уникальными боевыми характеристиками, которые подтвердили свое качество. Путин добавил, что будет проводиться работа над уникальными образцами вооружения.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ядерная триада Российской Федерации современнее любой другой. Российский лидер отметил, что в целом по носителям ядерного оружия и зарядам у РФ имеется паритет с Соединенными Штатами.