МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что в планах России дальнейшее развитие ядерной триады

Владимир Путин назвал ядерное оружие РФ гарантом мировой стабильности.
Игнат Далакян 2024-06-21 15:21:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит дальнейшее развитие своей ядерной триады. Глава государства выступил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранение баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что на боевое дежурство будут поставлены новейшие комплексы с уникальными боевыми характеристиками, которые подтвердили свое качество. Путин добавил, что будет проводиться работа над уникальными образцами вооружения.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ядерная триада Российской Федерации современнее любой другой. Российский лидер отметил, что в целом по носителям ядерного оружия и зарядам у РФ имеется паритет с Соединенными Штатами.

#в стране и мире #ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная триада
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 