Financial Times: США приостановят заказы на Patriot для других стран

Вашингтон перенаправит предназначенные для нескольких стран системы ПВО Patriot и ракеты к ним Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В список стран, которые ожидали системы ПВО, входят Польша, Германия, Испания и Румыния.

«Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты», - приводит цитату РИА Новости.

Напомним, Норвегия сообщала о планах выделить 240 миллионов рублей для противовоздушной обороны ВСУ, в том числе на закупку зенитных ракетных комплексов Patriot. Также о намерениях поставить системы ПВО на Украину заявляла Румыния. Со слов Зеленского, Киев имеет только 25% средств противовоздушной обороны от количества, которое им нужно.