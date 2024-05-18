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В Киеве заявили, что имеют лишь 25% необходимых средств ПВО

Кроме того, Украине нужно больше сотни современных самолетов для противодействия ВКС России, сказал Владимир Зеленский.
Владимир Рубанов 2024-05-18 14:53:35
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency, Global Look Press

Вооруженные силы Украины располагают лишь четвертью тех средств противовоздушной обороны, что им нужны, заявил Владимир Зеленский в интервью  Agence France-Presse.

«Мы имеем только 25% от того, что нам требуется, чтобы защищать Украину, я говорю о системах ПВО», - сказал он.

Кроме того, Киеву требуется больше сотни современных самолетов, включая истребители F-16, для противодействия ВКС России, сказал Зеленский.

«Что касается авиации, я говорю это открыто, чтобы у России не было превосходства в воздухе, наш флот должен насчитывать от 120 до 130 современных самолетов», - заявил он.

По словам Зеленского, Украина могла бы противостоять России в Харьковской области с помощью двух дополнительных зенитных комплексов Patriot.

Ранее Зеленский обвинил «весь мир» в сложной ситуации под Харьковом. Он указал, что Киев якобы несколько месяцев не получал помощь от западных союзников.

#в стране и мире #пво #Украина #Владимир Зеленский #F-16 #MIM-104 Patriot #поставки оружия
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