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Румыния может поставить Украине ЗРК Patriot

Премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что сейчас Бухарест серьезно обдумывает этот вопрос, но первыми должны высказаться специалисты.
Анастасия Бобылева 2024-06-03 05:19:23
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Чиновники в Румынии обсуждают возможность отправки на Украину ЗРК Patriot. Об этом сообщил премьер-министр страны Марчел Чолаку, его слова приводит Euronews.

Как утверждает чиновник, сейчас Румыния серьезно обдумывает этот вопрос. Пока идея поставки Patriot Киеву находится на стадии рассмотрения. По словам Чолаку, прежде всего должны высказаться на эту тему специалисты.

«Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию», - заявил министр.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния не станет отправлять на Украину своих военнослужащих. Он объяснил это тем, что Киев не является союзником НАТО.

#в стране и мире #Украина #зрк patriot #Румыния
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