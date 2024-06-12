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Норвегия выделит Украине 240 млн евро на противовоздушную оборону

Часть средств направят на закупку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Сергей Лебедев 2024-06-12 06:30:58
© Фото: Hartmut Schmidt, imageBROKER.com, Global Look Press

Норвегия планирует выделить 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Об этом в минувший вторник сообщили в министерстве обороны скандинавской страны.

«Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины», - написано в сообщении военного ведомства в социальной сети X.

В министерстве обороны Норвегии отметили, что часть средств направят на закупку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Сегодня Германия объявила, что совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией поставит Украине еще 100 ракет для Patriot. Норвегия внесет в эту инициативу 125 миллионов евро», - подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Запад перестать поставлять Украине оружие. Он уверен, что руководители Европейского союза способны завершить конфликт всего лишь за сутки.

По словам Виктора Орбана, западные политики вместо этого решения продолжают посылать все более дальнобойное оружие, приближаясь к тому, что европейские или американские военные попадут на Украину.

#пво #Патриот #ракеты #ЗРК #Украина #ЕС #норвегия #деньги #скандинавия
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