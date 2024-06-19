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На 65-м году жизни умер сын Вячеслава Зайцева Егор

Предполагается, что онкология стала причиной смерти российского дизайнера и сына модельера Вячеслава Зайцева, с ней он боролся в последнее время.
Дарина Криц 2024-06-19 23:42:53
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Единственный сын известного российского модельера Вячеслава Зайцева Егор скончался на 65-м году жизни. Как уточнили в Российской академии художеств (РАХ), художник по костюмам и модельер тяжело болел.

«Модельер, член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Зайцев скончался сегодня после продолжительной болезни», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы РАХ.

Предполагается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь Егора Зайцева. В последнее время он боролся с онкологией.

В марте этого года сообщалось о якобы ухудшении состояния здоровья модельера.

Егор Зайцев, как и его отец, был погружен в сферу моды и дизайна одежды, был модельером, педагогом и художником по костюмам.

Он постоянно присутствовал как член жюри многих профессиональных конкурсов дизайна и моделирования, на протяжении почти 20 лет был постоянным участником Mercedes-Benz Fashion Week.

В 2019 году Егор Зайцев возглавил Дом моды Вячеслава Зайцева, сменив на посту генерального директора своего отца. Также он стал владельцем бренда одежды.

Отец дизайнера модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля 2023 года. Его считали модельером с мировым именем и амбассадором «русского стиля». Слава Зайцев, как его обычно называли, разрабатывал наряды для Татьяны Михалковой, Филиппа Киркорова, группы «На-на», певицы Эдиты Пьехи и других звезд шоу-бизнеса.

Он стал первым советским дизайнером, получившим право выставляться на неделях высокой моды в Париже. В комментарии «Звезде» певец Бари Алибасов рассказал о самом модном изобретении Зайцева - пиджаках с подкладками под плечи и широких штанах с разрезами.

 

 

#в стране и мире #модельер #скончался #вячеслав зайцев #егор зайцев #дизайн одежды
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