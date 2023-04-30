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Умер модельер Вячеслав Зайцев

Вероника Волосунова
20:00 30.04.2023
По имеющимся данным, причиной трагедии стало кровотечение в желудке.
Умер модельер Вячеслав Зайцев
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
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Российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в Щелковской больнице в Москве после кровотечения в желудке. 

Отмечается, что доставили модельера в больницу еще днем из дома-студии в в деревне Каблуково, в которой он жил с 2000 года. Приехавшей в 14:00 скорой Зайцев пожаловался на острую боль в районе живота. Врачи Щелковской больницы обнаружили кровотечение в желудке. 

После компьютерной томографии Зайцева перевели в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался около 18:00, сообщил Telegram-канал Mash.

Вячеслав Зайцев - модельер с мировым именем и амбассадор «русского стиля». Он придумывал наряды для Татьяны Михалковой, Филиппа Киркорова, группы «На-на», певицы Эдиты Пьехи и других звезд шоу-бизнеса. Именно Зайцев стал первым из советских дизайнеров, кто смог получить право выставлять свои работы на неделях высокой моды в Париже. А в 1989 занял первое место на саммите в Токио «Пять лучших модельеров мира».

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