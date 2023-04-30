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Бари Алибасов рассказал о самом модном изобретении Зайцева

Вероника Волосунова
23:02 30.04.2023
Он поведал и о других «новинках» в советской моде, которые принадлежат знаменитому модельеру.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
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Музыкант и композитор Бари Алибасов рассказал в беседе со «Звездой», что ставшие модными пиджаки с подкладками под плечи и широкие штаны с разрезами придумал модельер Вячеслав Зайцев. Ему принадлежит немало изобретений, изменивших раз и навсегда советскую моду.

«Зайцев первый придумал и широкие штаны, и штаны узкие в обтяжку, и пиджаки самые разные. Зайцев придумал такие широкие плечи, что какой-нибудь хлюпик надевал этот пиджак и казалось, что этот хлюпик - штангист великий», - добавил Алибасов.

По словам Алибасова, модельер не боялся экспериментировать с цветом.

«Он очень свободно относился к цвету. Совершенно разные цвета соединял на образе одного человека. Пиджаки с цветочками. Он работал и с цветом, и с картиной костюма, с узкими и широкими штанами, с узкими и широкими пиджаками, зеленые пиджаки. Он придумал пиджаки чуть ли не до колена - "полупальто" называлось это», - добавил композитор.

Когда все шили стандартные советские костюмы, Зайцев совершенно иначе подходил к моде - делал то, что до него никто не делал.

«Гениальность в том, что он делал то, что в Советском Союзе было запрещено. Советский Союз ведь контролировал все, во что одеваются люди. Ну джинсы были запрещены в эту эпоху. О чем еще говорить, когда ругались "что это вы в рабочей одежде приходите". Зайцев сломал всю эту систему», - заявил Алибасов.

Алибасов назвал Зайцева уникальным, добрым и очень внимательным человеком, который относился ко всем с теплом. В то же время он исключал сотрудничество с теми, кто ему неприятен.

«Он никогда не работал с теми, кто ему не нравился. Речь идет об артистах. Он не хотел раздражать ни артистов, ни себя. Он работал только с теми артистами, которые были близки ему по духу, по образу мышления. Поэтому он и стал Зайцевым», - заключил Алибасов.

Сегодня стало известно о смерти русского модельера Вячеслава Зайцева. Диагностировав кровотечение в желудке, врачи перевели его в реанимацию, но спасти не удалось. Стилист Владислав Лисовец оценил его вклад в отечественную культуру: «Для России он - единственный». 

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