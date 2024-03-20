В Доме моды Вячеслава Зайцева назвали травлей известия о госпитализации его сына

Директор Московского дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Пантелеева в разговоре со «Звездой» опровергла информацию о госпитализации Егора Зайцева, сына советского и российского модельера, народного художника России Вячеслава Зайцева.

«Нам это уже стало известно полчаса назад, что Mash написал такую историю, причем не в первый раз уже. Это продолжение травли группы лиц, которые хотят отжать творческое наследие Вячеслава Михайловича. У Егора все хорошо, он в Крыму с "Ночными волками"», - сказала она.

Сегодня Mash сообщил, что Егора Зайцева снова госпитализировали в связи с осложнениями на фоне тяжелой анемии (состояние, при котором происходит уменьшение содержания в крови эритроцитов и белка гемоглобина). По данным Telegram-канала, 64-летнему модельеру потребовалось повторное переливание крови. При этом, как отмечает источник, положение ухудшают образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе легких и печени.