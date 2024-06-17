Экс-офицер США Беннетт заявил о фальшивом намерении передать F-16 Киеву

Заявление США о передаче истребителей F-16 Украине является блефом, об этом заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт в интервью RT. По его мнению, на Украине нет подготовленных пилотов для управления истребителями F-16.

«Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них пилотов для F-16. Пилотами будут британцы, или немцы, или французы, или американцы. А это будет означать войну», - сказал Беннетт.

Ранее официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона сообщил, что украинские летчики, которые проходят обучение по управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США, завершат его в конце августа 2024 года.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал о планах размещения истребителей за границей. Передачу Киеву F-16 готовят несколько стран Европы, в том числе Дания и Нидерланды.