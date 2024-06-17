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Экс-офицер США Беннетт заявил о фальшивом намерении передать F-16 Киеву

По мнению Беннетта, на Украине нет подготовленных пилотов для F-16.
Услада Дубинина 2024-06-17 14:07:29
© Фото: IMAGO, Didier Lebrun, Globallookpress

Заявление США о передаче истребителей F-16 Украине является блефом, об этом заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт в интервью RT. По его мнению, на Украине нет подготовленных пилотов для управления истребителями F-16.

«Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них пилотов для F-16. Пилотами будут британцы, или немцы, или французы, или американцы. А это будет означать войну», - сказал Беннетт.

Ранее официальный представитель Нацгвардии в штате Аризона сообщил, что украинские летчики, которые проходят обучение по управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США, завершат его в конце августа 2024 года.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал о планах размещения истребителей за границей. Передачу Киеву F-16 готовят несколько стран Европы, в том числе Дания и Нидерланды.

#в стране и мире #сша #ВСУ #F-16 #скотт беннетт
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