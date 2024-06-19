РФ не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР

Россия не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой», - заявил Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Президент уточнил, что это заявление сделано в соответствии с подписанным сегодня документом.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До этого президент РФ отметил, что этот документ ляжет в основу отношений КНДР и России.

Сам Ким Чен Ын в свою очередь выразил поддержку России в проведении специальной военной операции на Украине, а также отметил роль России в поддержании мирового стратегического баланса.