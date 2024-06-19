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РФ не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР

Об этом заявил президент России Владимир Путин в связи с подписанным договором.
Тимур Шерзад 2024-06-19 12:12:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. 

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой», - заявил Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Президент уточнил, что это заявление сделано в соответствии с подписанным сегодня документом. 

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До этого президент РФ отметил, что этот документ ляжет в основу отношений КНДР и России.

Сам Ким Чен Ын в свою очередь выразил поддержку России в проведении специальной военной операции на Украине, а также отметил роль России в поддержании мирового стратегического баланса. 

#Россия #КНДР #Ким Чен Ын #Владимир Путин #военно-техническое сотрудничество
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