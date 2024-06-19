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Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении СВО на Украине

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире.
Услада Дубинина 2024-06-19 08:50:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении СВО на Украине. Об этом лидер Корейской Народно-Демократической Республики заявил во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Правительство Корейской Народной Демократической Республики … выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета», - сообщил Ким Чен Ын.

Он также уточнил, что проведение СВО необходимо для сохранения интересов безопасности и территориальной целостности. Россия выполняет важную миссию в поддержании стратегической стабильности в мире, отметил Ким Чен Ын. Во время переговоров лидер КНДР заявил о намерении укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались в Корейской Народно-Демократической Республике. Лидер российского государства прибыл в КНДР с официальным визитом вечером 18 июня. 

#в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #Северная Корея #Владимир Путин #переговоры #СВО
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