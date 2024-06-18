В КНДР считают честью возможность отстаивать с РФ справедливость в мире

Народ Корейской Народно-Демократической Республики считает честью иметь возможность плечом к плечу отстаивать с Россией и сражаться за защиту международной справедливости. Об этом написано в издании Трудовой партии Корея и самой массовой газете страны «Нодон синмун».

Накануне визита российского лидера в северокорейскую республику редакция газеты опубликовала обширную статью «Мы тепло приветствуем товарища Владимира Путина, Президента Российской Федерации».

«Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным боевым товарищем, как российский народ», - говорится в опубликованном материале.

Кроме того, указывается, что в преддверии визита президента России в Северную Корею столица, город Пхеньян, «окутана атмосферой радости и веселья», а народ «тепло приветствует товарища президента Путина, приезжающего с дружественным духом храброго и справедливого российского народа».

Эта статья стала предшествующей подготовленному Путиным материалу под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Она также опубликована на страницах этого печатного органа ЦК ТПК.

В ней президент затронул такие ключевые моменты проводимой спецоперации и проблематики современных международных отношений, как поддержка Западом киевского режима и поощрения им ударов Киева по российской территории, а также навязывание миру глобальной неоколониальной диктатуры США.

Государственный визит Владимира Путина в КНДР продлится 18-19 июня, после чего он посетит Социалистическую Республику Вьетнам (19-20 июня).

В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию и встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

Кроме этого, Ким Чен Ын оценил военные и экономические достижения России, включая сферу науки, образования и культуры. И даже получил в подарок от Путина автомобиль российского производства.